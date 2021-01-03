جيت الدنيا الصبح ولا بالليل.. اعرف توقيت ولادتك وتأثيره على شخصيتك

يحمل كل شخص ميزة خاصة تعبر عن لحظة الولادة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نعرف توقيت الولادة وتاثيره على شخصيتك وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل.







بين منتصف الليل فجرا و2 صباحًا

أنت من النوع الذي يقدر كثيرًا الشعور بالآمان والإستقرار.

العائلة هي أولوية لا تساوم عليها مهما كانت الظروف.





تحب تشجيع الآخرين لأنك تشعر بأن كل شخص يملك طاقة ما أو موهبة ما تنتظر من يكتشفها.





بشكل عام انت واثق من نفسك حين تكون في محيط مألوف لكن الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك يجعلك تشعر بالقلق وإنعدام الثقة بالنفس.







بين الساعة 2 فجرا و 4 فجرًا

أنت فضولي جدًا.. وبالمعنى الإيجابي للكلمة فضولك قائم على الذكاء وحب المعرفة وليس فضولي بمعنى الثرثرة والقيل والقال.

تملك موهبة في التواصل مع الاخرين وانت بارع جدًا في التواصل وإستخدام الكلمات.

تحب القراءة والكتابة ولا شيء يسعدك أكثر من خوض المغامرات الجديدة.. مهما كانت هذه المغامرات.



بين الساعة 4 فجرًا و 6 صباحًا

حياتك برمتها تتمحور حول المستقبل.

تدخر خوفًا من يوم أسود وهذا في الواقع أمر رائع. في الحب أنت عنيد جدًا لكنك في الوقت عينه واثق من نفسك.



بين الساعة 6 صباحا و 8 صباحًا

أنت شخص مبدع، تملك خيالًا خصبًا وحسك الابداعي رائع لكنك تملك عيبًا يتمثل برغبتك الدائمة في الحصول على رضى وموافقة وتقبل الأشخاص الذي يشغلون مناصب اعلى منك أو الذين يكونون في موقع السلطة ولأنك تملك هذه الرغبة تميل بشكل عام للتصرف بشكل متسلط وديكتاتوري.



بين الساعة 8 صباحًا و 10 صباحًا

أنت من النوع الحساس جدًا الذي يجد في التأمل راحة نفسية كبيرة. حساسيتك الفائقة تجعلك تقدر الوقت الذي تمضيه بمفردك لأنه يمكنك من التفكير وبهدوء بكل ما يحصل في حياتك. تحب مساعدة الاخرين لان ذلك يجعلك تشعر بالسلام الداخلي.



بين الساعة 10 صباحًا و 12 ظهرًا

أنت شخص إجتماعي تحب الإختلاط الاجتماعي والتعاون مع الاخرين، تملك موهبة في حل الخلافات وجعل الجميع يعملون معًا من اجل تحقيق الهدف الواحد. أنت من النوع الذي يمكنه إيجاد التناغم وسط الفوضى العارمة.



بين الساعة 12 ظهرًا و 2 ظهرًا

تملك طموحًا كبيرًا ولا تخاف من مواجهة اي من التحديات التي تفرضها عليك الظروف، مشكلتك انك مدمن عمل وأي امر منوط بك يحصل على كل وقتك وإهتمامك. انت لا تعرف كيف تخصص الوقت لنفسك ولا كيف ترتاح.



بين الساعة 2 ظهرًا و 4 عصرًا

تكره الروتين بل هو في الواقع أسوأ عدو لك. تحب أن تتغير الامور وتتبدل بشكل دائم، عقلك يعمل على مستويات مختلفة عن الجميع وهناك دائمًا تلك الأسئلة الفلسفية المعقدة التي تحاول العثور على إجابات مقنعة لها.



بين الساعة 4 عصرًا و6 مساءً

أنت شخص متفائل تملك طاقة إيجابية كبيرة . تحب الحركة وتملك رغبة في معرفة كل ما يمكنك معرفته عن هذه الحياة، تشغل نفسك بطرح الكثير من الأسئلة عن كل الامور بإستثناء الحب لانك لا تحب مشاركة مشاعرك مع أحد. بإختصار انت لا تحب الحب ولا تحب مشاركة أي نوع من المشاعر مع اي شخص كان.



بين الساعة 6 مساءً و 8 مساءً

تملك حدسًا قويًا يمكنك من معرفة ما يشعر به محيطك. وهذه الموهبة تمكنك من تفادي الكثير من المواجهات وسوء الفهم مع الاخرين، لكن مشكلتك هي انك منهمك في تفسير مشاعر الاخرين لدرجة انك تنس تفسير مشاعرك الخاصة.



بين الساعة 8 مساءً و 10 مساءً

لا تحب ان الاهتمام أو جذب الانظار اليك، انت من النوع الذي يفضل ان يكون ثانويًا. وبما انك تحب الادوار الثانوية فنادرًا ما يتم ملاحظتك أو الاعتراف بجهودك. لكن حين يقوم احدهم بتقدير جهودك فأنت تشعر بسعادة فائقة.



بين الساعة 10 مساء و منتصف الليل

تعرف ما الذي تريده بالضبط. وتحاول الحصول عليه بشكل دائم، تقوم بدفع نفسك لأقصى الدرجات وأحيانًا تحمل نفسك ما لا قدرة لك على تحمله. دافعك في الحياة قائم على الرغبة بالنجاح والشهرة.