فى يوم عمله الأول.. رئيس جامعة الأهرام: نسير على خطى السيسى فى تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان





ووجه سلامة الشكر والتقدير للدكتور إسماعيل فاروق على جهوده المثمرة فى تطوير جامعة الأهرام الكندية واستمرار ريادتها وتفوقها الأكاديمى والعلمى خلال رئاسة الجامعة منذ تأسيسها، حيث سيظل علامةً مضيئة فى تاريخ الجامعة والتعليم فى مصر ورمزًا فى التفانى فى العمل خلال توليه المسئولية.

وكان أصدر الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس مجلس أمناء الجامعة، قرارًا بتعيين الدكتور صديق عبدالسلام، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية السابق، رئيسًا لجامعة الأهرام الكندية مع بداية العام الجديد 2021، عقب موافقة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحثى العلمى، خلفًا للدكتور فاروق إسماعيل، الذى انتهت ولايته.