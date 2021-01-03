تورم القدمين .. أعراض السلالة الجديدة لفيرس كورونا

بدأت الموجة الجديدة من فيروس كورونا في الإنتشار بشكل مخيف، فالإصابة تحيط بنا منا من كل إتجاه و لكن آراء الاطباء عن السلالة الجديدة اتلمنتشرة في بريطانيا ليست مطمئنة .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانيا، فإن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أسرع و أكثر انتشارا من السلالة التي انتشرت في العالم في بداية الجائحة، فالسلالة الجديدة تصيب الجميع بلا رحمة و تتوغل بين أفراد الأسرة و خاصة الأاطفال .





اصيبت سيدة بالغة من العمر 36 عاما، بفيروس كورونا من السلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا ، ووصفت الاعراض التي تعرضت لها هي و طفلها و التي بدت مختلفة عن الأعراض المعتادة عن كورونا .





قالت السيدة أنها كانت ترتدي الكمامة أثناء التسوق، و تحرص دائما على تعقيم المنزل و تطهير ألعاب طفلها البالغ من العمر 11 عاما، إلا أنها شعرت من أسبوعين ببعض الألم في جسدها و فقامت بإجراء المسحة الطبية للإطمئنان .





ظهرت نتيجة المسحة الإيجابية، و لكن أشار الطبيب إلى ان الأاعراض التي تعرضت لها السيدة قد تكون نتيجة الأغصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس و هي تورم اصابع قدميها و ظهور طفح جلادي و بقع حمراء على جسدها .