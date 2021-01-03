شباب ضد كورونا .. حملة تطوعية لمكافحة الفيروس في المنيا

لم يعتقد محمود على، البالغ من العمر 20 عاما أن يساهم في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وأن يكون شخصا محظوظا بين أقرانه في تقديم عمل تطوعي في غاية الأهمية، بعدما أصاب المرض عدد كبير بين سكان محافظته.





قال محمود على فى رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس": "قبل نحو أربعة أشهر وأثناء تصفحي لموقع فيسبوك، ظهر لي نداء يحث على القيام بأعمال تطوعية تتعلق بمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد وتحمست مباشرة للفكرة وتواصلت مع عدد من أصدقائى وعرض الأمر عليهم وحسهم على تقديم خدمة لبلدنا الغاليه مصر ومن هنا ظهرت حملة (شباب ضد كورونا)، وعدد المتطوعين حتى الآن 30 شابا تتراوح أعمارهم بين 17 عاما إلى 23 عاما".





وأضاف : البداية كانت مهمتنا تقتصر في التوعية من جائحة كورونا، قبل تطورها إلى مرحلة التعقيم للمواقع الحكومية والخاصة، ونقوم بعمل كبير وأحيانا نصرف أموال من مدخراتنا الخاصة في دعم الحملة، التي تستهدف محافظة المنيا، لافتًا إلى أنه رغم مشاق العمل، لكنني أشعر مع زملائي بأننا نقوم بعمل مهم لا يمكن تقييمه بأي مقابل مادي.





وأكمل: قامت الحملة بتنظيف الشوارع العامة وتقديم الوجبات الغذائية للعمالة اليومية التي تضررت، مؤكد أن المشاركة في عمليات التعقيم والتوعية بمخاطر مرض كورونا، عمل إنساني له قيمة لا يشعر به إلا من مارسه.





وختم قائلا "الذي تميزت بها حملتنا، ضمها لشباب من مختلف التوجهات والمدن والانتماءات، وانصهر الجميع في عمل تطوعي خالص دون خلاف أو تمييز، الهدف الوحيد مساعدة الحكومة وتخفيف الأعباء عنها في مواجهة جائحة كورونا".





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