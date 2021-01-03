التعليم العالي: تأجيل الامتحانات قرار قابل للتغيير حسب الوضع الصحي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بإسم وزير التعليم العالي، إن هناك تزايدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وبالتالي كان من المهم أن يكون هناك تعليم في بيئة صحية آمنة واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على الطلاب، وبالتالي تم تعليق الحضور واستمرار الدراسة واستمرار المنهج من خلال التعليم الالكتروني.





وأضاف «عبد الغفار» خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم تأجيل كل الامتحانات حتى نهاية منتصف العام الدراسي، وفقا للحالة الصحية الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن القرار قابل للتغيير بناء على الوضع الصحي والتزام المواطنين سواء بالأفضل او الاسوأ.





وأوضح المتحدث باسم وزير التعليم العالي، أن هناك خطة بشأن استكمال العام الدراسي، مشيرا إلى أن البنية التحتية فى جامعات مصر قادرة على استكمال العملية التعليمية من خلال منصات التعليم الإلكتروني.





وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن التعليم عن بُعد سيشمل طلاب الجامعات والدراسات العليا، مضيفا أنه كان هناك قرار بتقليل أعداد القائمين بالمدن الجماعية مرعاه للإجراءات الاحترازية والوضع الصحي.





ولفت إلى أن كل رئيس جامعة لديه السلطة على اتخاذ القرارات للحفاظ على الوضع الصحي، والهدف هو التعليم في بيئة صحية ملائمة.