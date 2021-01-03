أهم الأخبار .. التعليم العالي تكشف حقيقة دمج امتحانات الفصلين.. السيسي يعلق على المصالحة العربية.. وتطورات الحالة الصحية لـ عمرو موسى

نشر موقع صدى البلد الإخباري عدد من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

التعليم العالي تكشف حقيقة دمج امتحانات الفصلين الاول والثانى آخر العام الدراسي

نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزراة التعليم العالى، ما نسب إليه ويتم الترويج له، بأنه سيتم دمج امتحانات الفصل الدراسى الاول، والفصل الدراسى الثانى،آخر العام.. للمزيد اضغط هنا

السيسي : نقدر جهود الكويت والسعودية في تحقيق المصالحة والتضامن العربي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.. للمزيد اضغط هنا

بعد إصابته بكورونا.. عمرو موسى لـ صدى البلد: أنا بخير

طمأن الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسي، الجميع على حالته الصحية بعد التأكد من إصابته بـ فيروس كورونا كوفيد -19. للمزيد اضغط هنا

نفاد الاكسجين.. النيابة تبدأ التحقيق في وفاة مريضين بمستشفى زفتى

تباشر «النيابة العامة» تحقيقاتها في وفاة مريضين بمستشفى زفتى العام لنفاد الأكسجين به. للمزيد اضغط هنا

عايش وسطينا.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام على رحيل وحيد حامد

نعى الفنان عادل إمام، الكاتب الراحل وحيد حامد والذى وافته المنية فجر اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عامًا بعد تعرضه إلى أزمة قلبية. . للمزيد اضغط هنا







