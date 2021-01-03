طبيب منتخب الشباب يكشف كواليس أزمة بطولة شمال إفريقيا بتونس

قال وليد منظور، طبيب منتخب الشباب، إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية مع اللاعبين، قبل السفر إلى تونس من شراء كمامات وأقنعة ومعقمات.





وأضاف وليد منظور، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، :" كان هناك حالتين فقط مصابين بالفيروس التاجي قبل السفر لتونس".





وتابع: "حدثت اجتماعات بين ربيع ياسين ولاعبيه، في قاعات مغلقة، وكان يرفض تواجد أحد اللاعبين بين زملائه قبل إجراء تحليل كورونا".





وأكمل: "ربيع ياسين له ماله وعليه ما عليه، وكان يحذر اللاعبين بشكل مستمر، ويطالبهم باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية".





وأردف: "محمود صابر لاعب النجم الساحلي، خضع لمسحة مع فريقه وجاءت سلبية، ولكن ربيع ياسين قام بعزله حتى يتم التأكد من نتيجة المسحة، لدرجة أن اللاعب غضب ورفض نزول التدريب،وتأكدنا فيما بعد أن مسحته كانت سلبية".





وأتم: "أقمنا 4 أيام في الفندق على حساب تونس دون أن ندفع قرشا، و ليس حقيقيا أن عزل اللاعبين المصابين بكورونا تم بعد 48 ساعة من نتيجة المسحة، بل تم الأمر سريعا"