الإسماعيلي: نسعى لصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية لسد الثغرات

قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، إن أبو طالب العيسوي تولي القيادة الفنية للدراويش في الفترة المقبلة.





وأضاف علاء وحيد، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن أبو طالب العيسوي تولى منصب المدير الفني للإسماعيلي رفقة عطية صابر، وسعفان الصغير.





وأكمل: "طلعت يوسف اعتذر عن العمل معنا لظروف خاصة به، وأبو طالب العيسوي وافق على تولي منصب المدير الفني للإسماعيلي، فهو كان أحد المقربين للفريق بالفترة الأخيرة، وعلى دراية باللاعبين".





وأوضح علاء وحيد أن الإسماعيلي مرجح أن يبرم مجموعة من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية لسد الثغرات التي يعاني منها الفريق، التي ظهرت في مبارياته الأخيرة بالدوري.