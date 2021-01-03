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مرأة

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ .. نصيحة الأبراج لمواليد 3 يناير

الأحد 03/يناير/2021 - 06:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 3 يناير فإن ذلك يعني أنك محب للحياة، ولديك روح طموح وتتمتع بحس السيطرة والنظام.. لكنك تخاف من الغدر والخيانة، وعليك أن تتجنب المبالغة في إظهار الشك.

نصيحة:

عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر السنة.

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