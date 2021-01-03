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الصحة: تدريب 28 ألف طبيب لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 12:50 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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داليا أحمد
قال إيهاب كمال ، مساعد وزير الصحة لشئون التدريب ومدير عام مستشفيات الحميات، إن نسبة الإشغال فى مستشفيات الحميات وصلت لـ 60% وأسرة الرعاية وصلت لـ 90 % وأجهزة التنفس الصناعى وصلت من 55 لـ 60 %.

وأوضح إيهاب كمال ، خلال شاشة "cbc "، أن جميع الأطقم الطبية على استعداد لتقبل الوضع كما كان فى الموجة الأولى، مضيفا أنه تم توفير برامج تدريبية لرفع كفاءة مستشفيات الصدر وصلت لتدريب حوالى 28 ألف طبيب سواء على رأس العمل أو أونلاين .

وتابع إيهاب كمال،  أنه رفع كفاءة البروتوكول الجديد الذى تم إقراره فى نوفمبر 2020 وتدريب جميع أطباء حميات الصدر فى الطوارئ أو الأقسام الداخلية أو الرعايات ، مشيرًا إلى أن أجهزة التنفس الصناعى وأسرة العناية المركزة متوفرة إلى حد كبير، ولكن من الممكن يكون هناك ضغط على مستشفى بعينها فيحدث تأخير فى نقله.

وأشار إيهاب كمال إلى أن المستشفيات الكبيرة مثل حميات العباسية وحميات الكبيرة يحدث بها ضغط كبير باعتبارها مستشفيات الرئيسية التى تخدم المحافظة ، ولكن عن طريق غرفة العمليات المركزية وغرفة إدارة الأزمة نستطيع السيطرة على الموقف وإسعاف المريض.
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