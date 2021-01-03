أب ضرير وزوجة غير قادرة على العمل .. أسرة ليلى تستغيث بالمسئولين.. صور

في مكان صغير مكون من غرفة واحدة وحمام، تسكن عائلة بسيطة من ٧ أفراد، في شارع العشرين منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، في حياة صعبة يعاني الزوج صاحب الـ ٥١ عامًا، من أمراض عديدة فهو رجل ضرير لا يري سوي بعين واحدة، بجانب مشاكل علي الكلي التي تسببت في ورم بالخصيتين، في ظل عدم وجود رأس مال له أو دخل ثابت.





وتحدثت ربة المنزل ليلي مراد عن مأساة عائلتها لكاميرا "صدي البلد" قائلة: "أنا عندي ٥ عيال، أربع بنات وولد واحد، أنا كنت بشتغل في البيوت وبخدم فيها بس انا تعبت ومش قادرة اني اكمل في خدمة البيوت، بقالي فترة قاعدة من غير شغل ومش عارفة نصرف منين".





وأضافت: "جوزي ضرير ومش بيشوف ودا منعه من الشغل، حتي الزبالة راح يشتغل فيها قالوله لا مينفعش علشان هو تعبان، وكنا عايشين في عمارة مشونا منها قالوا انتي جوزك ضرير ومفيش فلوس وطردونا في الشارع".





وتابعت: "الاوضة دي قعدت فيها وبندفعلها ٥٠٠ جنية وطبعًا أنا مش معايا ادفع اجيب منين، والراجل كان عاوز يطردنا بس لما حكتلوا ظروفنا استني علينا شوية وصبر بس معرفش هيصبر علينا لغاية امتي، دا غير أن عليا مياه وكهرباء ب ١٥٠٠ جنيه وانا معرفش اجبهم منين دول".





وأنهت ليلي مراد كلامها بأنها تتمني المساعدة من أهل الخير والمسئولين لتوفير العلاج لزوجها، مع إعانتهم لعيش حياة كريمة، وتوفير دخل كافي لقضاء احتياجاتهم الاساسية.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.