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لبلبة تتذكر كلمة وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي وتنهار بالبكاء.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 02:15 ص
لبلبة
لبلبة
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داليا أحمد
نعت الفنانة لبلبة ، الكاتب الراحل وحيد حامد ، معبرة عن صدمتها وحزنها الشديد لفقدانه لما كان يمثل لها من صديق عمر منذ أن كانت تعمل من 30 سنة .

وأضافت لبلبة ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج"من مصر" ، أنه لا يوجد عمل أو فيلم لوحيد حامد لا يحمل رسالة إنسانية معبرة ، موضحة أنه شكل وجدان ملايين الناس ، حيث أن أعماله تترك إنطباعا قويا فى نفوس الملايين.

وتابعت لبلبة ، أن حواره  وكتاباته فى الأفلام والمسلسلات عميقة وذات قيمة، معبرة عن سعادتها البالغة لحظة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته ال42 وعندما تحدث بدى على صوته التعب والإجهاد مما جعل معظم الفنانين ينهالوا بالبكاء.

وأشارت لبلبة ، إلى أن كلمته فى مهرجان القاهرة كانت كلمة وداع لكل محبيه ، مضيفة أنه كان علامة فى تاريخ الدراما والسينما. 
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