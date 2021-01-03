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رياضة

البدري: انتظروا وجوها جديدة في معسكر منتخب مصر

الأحد 03/يناير/2021 - 01:33 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه قد يضم لاعبيّن أو ثلاثة من الوجوه الجديدة في معسكر الفريق القادم استعدادًا لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

وأشار البدري في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه يرى أن بداية الموسم الجاري أفضل من سابقه، مطالبًا بما وصفه بـ"التقنين" حرصًا على عدم إصابة اللاعبين.

وقال البدري: "سيكون هناك وجوه جديدة في المنتخب خلال الفترة المقبلة، بداية الموسم الجاري أفضل من الماضي، لكن أتمنى أن يكون هناك تقنين منعًا لهبوط مستوى اللاعبين في ظل تلاحم الموسمين".

وتابع: "نتابع عددا من اللاعبين في الفترة الحالية، هناك لاعبيّن أو ثلاثة من الوجوه الجديدة قد يتواجدوا في المعسكر المقبل للمنتخب، لكني لا أريد أن أذكر أسماء".

واختتم: "أتواصل مع محمد صلاح بشكل دائم، وكذلك تواصلت مع أحمد حسن كوكا الذي بدأ تدريباته في الأيام الماضية بعد شفائه من الإلتهابات التي حدثت له نتيجة إصابته بفيروس كورونا".
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