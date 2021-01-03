كواليس أزمة أحمد الشيخ والزمالك قبل انتقاله لبيراميدز

أكد سيد مرعي، وكيل اللاعبين، أن 3 ساعات كانت الفيصل في انتقال أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، إلى الزمالك، مؤكدًا أن في النهاية انتقل لبيراميدز.





وقال مرعي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" أحمد الشيخ وقع 3 مواسم للقلعة البيضاء وخضع للكشف الطبي، وكان لديه رغبة قوية للانتقال للزمالك.





وأضاف:" الشيخ تحدث هاتفيا مع المستشار محمد عطية واقسم أنه لم يقل " الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني".





وتابع:" أحمد الشيخ كان لديه عرض من الإمارات بجانب عرض بيراميدز، لكنه اختار الأخير بعد فشل الانتقال إلى الزمالك".





وأكمل:" الشيخ تحدث مع طارق حامد لاعب الزمالك والأخير أعرب عن سعادته بتواجد اللاعب مع الفريق في حال اتمام الصفقة".





واتم :" المستشار محمد عطية تمسك بعدم التعاقد مع الشيخ بسبب تصريحه المنسوب إليه بحق نادي الزمالك، واللاعب تعرض للصدمة بسبب عدم انتقاله إلى القلعة البيضاء".





وفي وقت سابق، أعلنت قناة نادي الزمالك، رفض اللجنة المعينة لإدارته للتعاقد مع أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق، على الرغم من موافقة الجهاز الفني للفريق.



