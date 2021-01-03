حملة أمنية على الطرق لسحب عينات مخدرات من السائقين بسوهاج

كثفت مديرية أمن سوهاج الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات.





ولانتشار المواد المُخدرة بين سائقي الطرق بسوهاج ، دشن مرور المحافظة حملة لكشف عن تعاطي السائقين للمواد المخدرة أم لا.





وبالأمس أسفرت الحملة عن سحب ٩١ عينة عشوائية لسائقي الطرق الزراعية والصحراوية، وكان بينهم خمسة عينات إيجابية.





وصرح مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج ل"صدى البلد" بأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين الذين يتم اكتشاف قيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة.





وأضاف أنهم يعملون بقصارى جهدهم لحفظ الأمن والأمان، وضمان صحة وسلامة الأهالي والأبناء، وأن لن يغفل لهم جفن قبل تحقيق الانضباط وإلتزام الخارجين عن القانون بنصوصه.







