ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حملة أمنية على الطرق لسحب عينات مخدرات من السائقين بسوهاج

الأحد 03/يناير/2021 - 03:05 ص
حملة أمنية على الطرق
حملة أمنية على الطرق لسحب عينات مخدرات من السائقين بسوهاج
Advertisements
أنغام الجنايني
كثفت مديرية أمن سوهاج الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات.

ولانتشار المواد المُخدرة بين سائقي الطرق بسوهاج، دشن مرور المحافظة حملة لكشف عن تعاطي السائقين للمواد المخدرة أم لا.

وبالأمس أسفرت الحملة عن سحب  ٩١ عينة عشوائية لسائقي الطرق الزراعية والصحراوية، وكان بينهم خمسة عينات إيجابية.

وصرح مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج ل"صدى البلد" بأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين الذين يتم اكتشاف قيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف أنهم يعملون بقصارى جهدهم لحفظ الأمن والأمان، وضمان صحة وسلامة الأهالي والأبناء، وأن لن يغفل لهم جفن قبل تحقيق الانضباط وإلتزام الخارجين عن القانون بنصوصه.


 
 
  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي الغربي بسوهاج

ضبط عامل وعاطل بحوزتهما 109 قطع حشيش مخدر في سوهاج

مصرع عامل إثر انقلاب سيارته الملاكي في ترعة الفاروقية بسوهاج

مرور سوهاج : اكتشاف 38 سائقا تحت تأثير المخدرات خلال ديسمبر

72 عينة.. حملة مرورية للكشف عن تعاطي سائقي الطرق بسوهاج تكشف إيجابية 4 عينات

ترشيحاتنا

بيتر ميمي: أحداث مسلسل الاختيار 2 أقوى من الجزء الأول.. فيديو

تقلل من الرغبة الجنسية للرجال والحمل عند النساء .. لا تتناول هذه الأطعمة

بسبب تصريح العنوسة| شمس الكويتية: شيرين عبد الوهاب جاهلة.. فيديو

قطر تشتم فينا ليل نهار.. أحمد موسى: لو سألت الـ100 مليون على المصالحة الإجابة هتبقى لأ

حلمي طولان يهاجم التحكيم والـ VAR وينتقد مدحت عبد الهادي

يقتل الفيروس فورا .. بشرى بشأن تناول لقاح فيروس كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوق على Remdesivir .. دراسة تكشف عن دواء للسرطان يستخدم لـ علاج كورونا

قناع البيض واللبن للبشرة الجافة

3 مشروبات سحرية للتخلص من احتباس السوائل في الجسم