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رياضة

أحمد ناجي: الهجوم على شريف إكرامي مبالغ فيه

الأحد 03/يناير/2021 - 03:56 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي نادي سموحة، إن الفريق، قدم مباراة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا، والفريق خسر نقطتين بسبب عدم التوفيق.

وأضاف أحمد ناجي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج "البريمو"، المذاع علي قناة "تن"، أهدرنا فرص كبيرة بطريقة غير طبيعية أمام سيراميكا، مشيرا أن الموسم الحالي سيكون الأقوي في تاريخ الدوري.

وأشار إلى أن محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة، ظهر بمستوي مميز أمام النادي الأهلي، مؤكدا أنه من الحراس الكبار وأصحاب الخبرة.

وأوضح أن هناك مبالغة كبيرة في إنتقاد شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز، مشيرا إلى أن شريف حارس كبير والأخطاء واردة في عالم كرة القدم ومع أي حارس في العالم.

واختتم: شريف ظهر بمستوي مميز مع بيراميدز من بداية الموسم، ولكن هناك مبالغة في انتقاده علي كل خطأ.
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