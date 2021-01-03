مصرع سباك صدمته سيارة نقل على الطريق الزراعي في سوهاج

لقي سباك مصرعه إثر إصطدام سيارة نقل به أثناء استقلاله دراجته البخارية على الطريق الزراعي الغربي أمام قرية العش دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "أحمد. م. ا"، ٣٢ عامًا، سباك، ويُقيم بمركز المنشأة، جثة هامدة، و"كريم. ع. ح"، ٣٨ عامًا، سائق، مصابًا بجرح بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر.
وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفي "البدري. م. ا"، ٣٥ عامًا، موظف، قرر أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "إبراهيم. ف.أ"، ٤٣ عامًا، سائق، ويقيم بالدقهلية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشقيقه والمُصاب، ما نتج عنه وفاته، وإصابة الأخر، ونفى الشبهة الجنائية.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كما أصيب 5 أشخاص إثر تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي الغربي بناحية المحامدة القبلية بمحافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يُفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي بناحية المحامدة القبلية دائرة المركز، ووجود مصابين.
وبالانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "أنور. س. ع"، 47 عامًا، مدرس، ويُقيم بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ملاكي، قيادة "هشام. ح. ا"، 30 عامًا، سائق، ويُقيم دائرة قسم الكوثر، ونتج عن الحادث إصابة كل من:"قائدي السيارتين، وداليا. ا. ع، 20 عامًا، طالبة، وتُقيم دائرة المركز، ومصطفى. م. م، 30 عامًا، مندوب مبيعات، ويُقيم دائرة مركز أخميم، خلود. ا. ص، 20 عامًا، طالبة، وتُقيم دائرة قسم أول سوهاج، مصابين بأشتباه ما بعد الأرتجاج وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.