مصرع سباك صدمته سيارة نقل على الطريق الزراعي في سوهاج

لقي سباك مصرعه إثر إصطدام سيارة نقل به أثناء استقلاله دراجته البخارية على الطريق الزراعي الغربي أمام قرية العش دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "أحمد. م. ا"، ٣٢ عامًا، سباك، ويُقيم بمركز المنشأة، جثة هامدة، و"كريم. ع. ح"، ٣٨ عامًا، سائق، مصابًا بجرح بالرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر.





وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفي "البدري. م. ا"، ٣٥ عامًا، موظف، قرر أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "إبراهيم. ف.أ"، ٤٣ عامًا، سائق، ويقيم بالدقهلية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشقيقه والمُصاب، ما نتج عنه وفاته، وإصابة الأخر، ونفى الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







