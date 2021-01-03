أمريكا تعلن اختفاء قارب على متنه 20 شخصًا.. وتوقف عمليات البحث

أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الأحد، تعليق البحث قبالة سواحل فلوريدا عن قارب مفقود على متنه حوالي 20 شخصا.





ونقلت "سي إن إن" الأمريكية، عن خفر السواحل في بيان إن سفنًا وطائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية وخفر السواحل وجيش جزر البهاما ومجموعة متطوعين بحثت في 17 ألف ميل مربع لمدة 84 ساعة عن القارب.





وقال رئيس المنطقة السابعة للاستجابة لخفر السواحل ستيفن في بورديان: "صلواتنا إلى عائلات المفقودين.. أشجع أي شخص لديه معلومات عن الأشخاص الموجودين على متن القارب على الاتصال بنا في أقرب وقت ممكن".





وتابع خفر السواحل الأمريكي إلى أنه تلقى تقريرا يوم الثلاثاء الماضي، مفاده أن قارب Mako Cuddy Cabin ملون بالأزرق والأبيض، غادر بيميني في جزر الباهاما يوم الاثنين، ولم يصل كما كان متوقعا إلى ليك وورث بولاية فلوريدا.



