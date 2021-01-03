فتاوى تشغل الأذهان .. الإفتاء تقدم علاجا لحالات الوسواس القهري في الصلاة.. وحكم مقاطعة الزوجة لسلفتها اتقاء لشرها

فتاوى تشغل الأذهان
- أمين الفتوى يقدما علاجا لحالات الوسواس القهري في الصلاة
- هذا ما يحدث عندما تنام على وضوء
- هل يجوز مقاطعة الزوجة لسلفتها اتقاء لشرها.. الافتاء توضح
- اعتدت إغماض عيني في الصلاة فهل هذا جائز؟ الإفتاء توضح
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال "يقال لي كثيرا إن عندي وسوسة في لبس الصلاة الخاص بي، فالبعض يقول إنه شفاف.. ماذا أفعل؟"
وقال أمين الفتوى، إن الأمر لا يحتاج الوسوسة، فمعرفة شفافية اللباس سهلة وهى وضع شيء خلف اللباس فلو تمت رؤيته فهو شفاف وإن لم ير فاللباس ليس شفافا مشيرا إلى أن الوسواس أمر يبتلى به بعض الناس وعليهم ألا يستمروا فيه ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم.
ولفت إلى أن الوسواس مما ابتلي به الناس، فقال الله تعالى: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ»، منوهًا بأن الوسواس يختلف عن حديث النفس، فالشيطان يلقي ما يلقي في قلب الإنسان وينصرف فترى الوسواس جاءك مرة فإذا صرفته انصرف لأن الله لم يجعل للشيطان على الإنسان سبيلا.
ونوه بأنه فى بعض حالات الوسواس القهرى يكون هناك خلل في الكيمياء في المخ فتذهب للطبيب ويعطيك علاج فيذهب الوسواس، ولكن العلاج الأقوى هى همة نفسك، فالمؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وأن الشيطان لا يستطيع أن يأتي الإنسان ويوسوس له من جهتين هما: «الجهة الفوقية، والتحتية»، مشيرًا إلى أنهما جهتان محظورتان على الشيطان الذي يتحكم بالأربع جهات الأخرى، كما أن الشيطان لا يستطيع أن يأتي ابن آدم من الجهة الفوقية لأن رحمة الله عز وجل تتنزل عليه من هذه الجهة.
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء قبل النوم سنة، وليس واجب، وقد كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-. وذكرت اللجنة في فتوى لها، أن من فضائل الوضوء قبل النوم أن من بات طاهرًا بات معه ملك يستغفر له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره: «مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا، قَالَ الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا».
واستدلت أيضًا بفضل الوضوء بقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا، فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» سنن أبي داوود.
وأوضح عثمان في فيديو له عبر الصفحة الرسمية للدار أن أخوة الزوج وزوجاتهم ليسوا من أرحام الزوجة، إلا أنه ينبغي توخي الحذر عند قطعهم من أن تمتد القطيعة إلى الأبناء.
وأضاف أن أخو الزوج ليس من أرحام الزوجة، لكن في حال وجود أطفال ينبغي على الزوجة ألا تجعل أبناءها يكرهوا عمهم -أخو أبيهم- ويقطعوه، بل عليهم أن يصلوه، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجة عمهم.
وأضاف أنه في حين طالما أن الزوجة يتم إيذاؤها من عم أولادها، فلها أن تقاطعه هو وزوجته –سلفتها-، لأنهما ليسا من الأرحام بالنسبة لها، وإن كان الأولى إزالة الخلافات الاجتماعية بين الأسر، لأن الزواج هو علاقة ترابط وتداخل بين الأسر.
كما ورد إلى ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الصلاة
وأنا أغمض عيني؟ سؤال وأجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء.
وقال شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إنه يجوز الصلاة مع تغميض العينين ، منوها أن فتح العينين أو تغميضهما مرتبط بالخشوع في الصلاة، فأينما حصل الخشوع
فليفعل.