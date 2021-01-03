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سيارات

فورد تنفي وقف تصنيع موديل موستنج الرياضي

الأحد 03/يناير/2021 - 05:31 ص
صدى البلد
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أماني نوار
استطاعت فورد الامريكية ان تنجو بموديل موستنج، مع دخولها 2021، وأصبحت السيارة الآن ضمن تشكيلة فورد في أمريكا الشمالية، وستبقى على هذا لمدة جيل آخر على الأقل، لتنفي ما تردد عن وقف تصنيع الموديل الرياضي .

واكدت التقارير الصادرة عن فورد الامريكية انه على الرغم من امتلاكها جزء صغير جدا إلا أن قطاع السيارات الرياضية سيظل مستمر، لانها الاكثر مبيعا في العالم ، حيث أنها تحتل الجزء الاكبر في مبيعاتها بالاسواق الامريكية .


ويبدو أن هذا التقرير طمأن عشاق فورد ، حيث ان الجيل القادم من موديل موستنج سيتم إنطلاقه في 2022 ،وقد كشفت فورد عن موستند ماخE الكهربائية صاحبة الأربعة أبواب ، وتستند السيارة قوتها بمحرك محرك V8 جديد سعة 6.8 لتر.

والأن سيظل لقب موستنج مستمرا لبعض الوقت ، على الأقل لمدة عامين ، وإن طراز واحد فقط سيكون ذات بابين على الأقل ،ومحرك أمامي ودفع خلفي، أما بالنسبة لما يخبئه المستقبل لموستنج، فلا يعلمه أحد حتى الآن.


ومن المعروف أن فورد موستنج الكهربائية تشمل أشعة أوتوماتيكية عالية ورصد النقطة العمياء والبقاء في حارة الطريقة وفرامل الطوارئ الأوتوماتيكي و خاصية التعرف على المشاة و تفادي الاصطدام بهم .

كما تأتي فورد بالعديد من المزايا القياسية منها مساحات حساسة للأمطار للزجاج الأمامي والتحذير المبكر من الاصطدام والكروز كونترول المتكيف مع الطريق ، مع الكثير من الوسائل التكنولوجية .


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