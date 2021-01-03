أخبار الرياضة اليوم 3-1-2021| رضا عبد العال يهاجم موسيماني وباتشيكو.. إنبي يتقدم بشكوي ضد الزمالك.. والمصري يرغب في عودة علاقاته مع الأهلي

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كواليس أزمة أحمد الشيخ والزمالك قبل انتقاله لبيراميدز أكد سيد مرعي، وكيل اللاعبين، أن 3 ساعات كانت الفيصل في انتقال أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، إلى الزمالك، مؤكدًا أن في النهاية انتقل لبيراميدز.



علق عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، على ضربة الجزاء المستحقة للنادي البترولي أمام نادي الزمالك.





أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك، أن المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها اللاعب محمود علاء جاءت سلبية.





كشف حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عن تقييمه لمباراة فريقه أمام الزمالك اليوم والخسارة بهدفين لهدف ببطولة الدوري.





أكد عمر البنا، وكيل محمود الونش لاعب نادي الزمالك، أن أهلي جدة أرسل عرضا رسميا للزمالك لضم اللاعب لمدة ستة شهور علي سبيل الإعارة، مع وجود بند لشراء اللاعب، الموسم المقبل.





أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري، أن الأهلي دخل في مفاوضات رسمية للحصول على خدمات إسلام عيسى قبل انتقاله إلى بيراميدز.





أكد رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، وباتشيكو مدرب الزمالك، ضعاف فنيا، مشيرا إلى أن القطبين بلا مدربين.





قال وليد منظور، طبيب منتخب الشباب، إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية مع اللاعبين، قبل السفر إلى تونس من شراء كمامات وأقنعة ومعقمات.



