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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3-1-2021 بمحافظات مصر.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 08:24 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، توقعات هيئة الأرصاد لطقس اليوم، الأحد الموافق 3 -1-2021.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية والرياح معتدلة، ودافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية صباحا.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 11.
- الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 12.
- مرسى مطروح: العظمى 21 والصغرى 10.
- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 10.
- دمياط: العظمى 21 والصغرى 13.
- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 16.
- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 15.
- الأقصر: العظمى 25 والصغرى 11.
- أسوان: العظمى 26 والصغرى 12.

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