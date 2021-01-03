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تهدد حياتك.. استشاري يحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات ويوصي بالبدائل الطبيعية

الأحد 03/يناير/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يحرص الكثير من الأشخاص على شراء الفيتامينات من الصيدليات و تناولها دون إستشارة الطبيب ، بهدف الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، و لا يعلم البعض مدي أضرار الجرعة الزائدة من الفيتامينات والتي تؤدي إلي تعرضك للعديد من المشاكل الصحية.

وعلق الدكتور تامر الشافعى، استشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد و الجهاز الهضمي، بانه لابد من أن يعرف كل شخص ما الفيتامينات والاملاح المعدنية التي يحتاجها جسمك للوقاية من فيروس كورونا، لأن الجرعة الزائدة من أي فيتامين تعرضك للعديد من المشاكل الصحية و التي كان أبرزها:

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- تناول الزنك "فالجرعه الزائدة منه وبدون استشارة طبيب تسبب سخونيه وتغيرا في حاسه التذوق ويكون الطعم معدنيا، لذلك يمكن تناول الزنك من مصادر طبيعيه وبدون اي تاثير سلبي علي صحتك من خلال تناول اللحوم الحمراء والبيض والكاجو والشوكولاته الداكنة والحمص والعدس والفاصوليا واللبن والبطاطا والقمح والكينوا والشوفان.


- تناول الماغنسيوم "فالجرعه الزائدة منه وبدون استشارة طبيب تسبب ضيقا بالتنفس واسهالا وضعفا بالعضلات ،لذلك يمكن تناول الماغنسيوم وبدون اي تاثير سلبي علي صحتك من مصادر طبيعية مثل  الموز و اللوز والكاجو والفول السوداني وفول الصويا ولبن الصويا والسبانخ والقمح."

- تناول فيتامين C "فالجرعه الزائدة منه وبدون استشارة طبيب تسبب اسهال وتشنجات بالبطن لذلك يمكن تناول فيتامين C من مصادر طبيعيه وبدون اي تاثير سلبي علي صحتك من خلال تناول الجريب فروت والبرتقال والليمون والفلفل الاحمر والاخضر والطماطم والبروكلي ."

- تناول فيتامين D "فالجرعه الزائدة منه وبدون استشارة طبيب تسبب فقدان بالشهيه وفقدان الوزن وضعف العضلات لذلك يمكن تناول فيتامين D من مصادر طبيعيه وبدون تاثير سلبي علي صحتك من خلال تناول الاسماك مثل السالمون والماكريل والتونة والجمبري والمشروم واللبن والزبادي وفول الصويا وصفار البيض."

- تناول فيتامين B المركب "فالجرعه الزائدة منه وبدون استشارة طبيب تسبب اسهالا مزمنا والعطش الشديد واضطرابا معويا لذلك يمكن تناول فيتامين B المركب من مصادر طبيعيه وبدون اي تاثير سلبي علي صحتك من خلال تناول الموز والبطيخ والخضروات الورقية والفول والبازلاء والبطاطا والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والبيض."
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