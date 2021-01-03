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حوادث

ضبط نجارين بتهمة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

الأحد 03/يناير/2021 - 09:52 ص
المتهم
المتهم
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محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية من ضبط نجارين لاتهامهما في واقعة التنمر على شخص من ذوي القدرات الخاصة بقرية "الصورة" التابعة لدائرة المركز، وذلك بعد ساعات من تداول فيديو لهما، وتم إحالة المتهمين الي نيابة كفر صقر وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لواقعة تنمر شخصين على شاب من ذوي القدرات الخاصة وربطه على باب حديدي بقرية "الصورة" بكفر صقر، وقيام مصور الفيديو بنشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى.


وعلي الفور أكدت التحريات أن وراء الواقعة كل من "أ.م" 25 عامًا، نجار مسلح، و"م.ص" 22 عامًا، نجار مُسلح، تم ضبطهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط نجارين بتهمة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية
ضبط نجارين بتهمة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية
ضبط نجارين بتهمة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية
ضبط نجارين بتهمة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية
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