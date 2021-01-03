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أخبار البلد

اليوم.. مصر تشارك في مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي

الأحد 03/يناير/2021 - 09:43 ص
السفير أحمد حافظ
السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية
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محمد وديع
أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على مشاركة وفد مصر اليوم الأحد في مفاوضات سد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي.

من جانبها ، أكدت وكالة الأنباء السودانية، "سونا"، أن الاجتماع ينعقد برئاسة بانادورا وزير التعاون الدولي بجمهَورية جنوب إفريقيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأوضحت الوكالة، أن الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للإتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لإتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، حسب طلب الخرطوم السابق ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الإتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرضٍِ للأطراف الثلاثة.

كما يشارك وزير الخارجية السودانى المكلف الدكتور عمر قمر الدين، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي ستستأنف اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، حذرت الخارجية السودانية إثيوبيا من البدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة، دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وعبرت مصر، الخميس الماضي، عن إدانتها الشديدة لتصريحات صدرت من الخارجية الإثيوبية، تطرقت للشأن الداخلي المصري، واصفة إياها بـ"التجاوز السافر".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنه "تعقيبًا على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية والذي تطرق للشأن الداخلي المصري، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ على إدانة هذه التصريحات التي تعدُ تجاوزًا سافرًا، وهي غير مقبولة جملةً وتفصيلًا، كما تمثل خروجًا فجًا عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويعد خروجًا عن القيم الأفريقية العريقة التي تزكي الإخاء واحترام الآخر".
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