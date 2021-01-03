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برلمان

نائب: توفير صندوق تحيا مصر اللقاح مجانا للفئات المستحقة يؤكد دوره التنموي منذ إنشائه

الأحد 03/يناير/2021 - 09:55 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
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فريدة محمد
أكد النائب خالد مشهور نائب منيا القمح، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي صندوق تحيا مصر بتوزيع اللقاح مجانا على الفئات المستحقة دليل على أن الصندوق نجح منذ إنشائه في دوره المرسوم له بأنه بالفعل أنشئ لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين، وكورونا أحد الأسباب التي تؤرق حياة المصريين بل والعالم، وأن توفير اللقاح للفئات المستحقة وهى عديدة وتقدر بالملايين من شأنه أن يخفف من حدة التوتر والهلع لدى المصريين.

وأضاف النائب فى بيان صحفى له أنه قريبا جدا سينعم المصريون باللقاح خاصة أن الرئيس السيسي أمر بتوفير اللقاح من الخارج أيا كان سعره فضلا عن توقيع وزارة الصحة المصرية مذكرة تفاهم مع لجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث تهدف  المذكرة إلى استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين في مجال لقاحات فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن التعاون في مختلف مجالات الصحة العامة، وبناء منصة لنقل وتبادل الخبرات بين الشركاء المعنيين والمؤسسات الدولية في البلدين لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشار النائب إلى أن صندوق تحيا مصر حقق إنجازات عديدة تؤهله لأى مشروع يتصدى له ويحقق فيه الإنجاز والتفوق، حيث وجدنا خلال السنوات الماضية كيف نجح الصندوق في تكثيف نشاطه عبر تعزيز شراكاته مع، الحكومة، والبنوك، والقطاع الخاص، ومنظمات مجتمع مدني، لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادراته ذات التأثير المباشر في حياة الآلاف من الأسر الأَوْلَى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بل ومشاركة كافة أجهزة الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية وضعت نهاية لمعاناة تلك الأسر، وأدخلت البهجة على قلوب لطالما عانت لسنوات طويلة، لاسيما في ظل الظروف التي عصفت بالكثير خلال جائحة كورونا.
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