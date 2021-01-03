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رياضة

سيعود لتقديم برنامجه.. تعافي الإعلامى كريم حسن شحاتة من كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 09:51 ص
كريم حسن شحاتة
كريم حسن شحاتة
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عمرو الحلوانى

أعلن الإعلامى كريم حسن شحاتة تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، بعد معاناته منه خلال الأيام الماضية .

وجاء ذلك بعد أن نشر  كريم حسن شحاتة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" صورة جديدة له، مصحوبة بتعليق :" الحمد الله سلبي كورونا".

يذكر أن كريم شحاتة كان قد أعلن عن  إصابته بكوورنا قبل أسبوع من الآن وخضع للعزل المنزلى الكامل مع اتباع بروتوكول علاج وزارة الصحة وتماثل للشفاء .

ومن المقرر أن يعود كريم حسن شحاتة لتقديم برنامجه الخاص بنقل مباريات الدورى الممتاز عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة خلال الأيام القليلة المقبلة .

وعلى الجانب الأخر ، أكد سيد مرعي، وكيل اللاعبين، أن 3 ساعات كانت الفيصل في انتقال أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، إلى الزمالك، مؤكدًا أن في النهاية انتقل لبيراميدز.

 

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" أحمد الشيخ وقع 3 مواسم للقلعة البيضاء وخضع للكشف الطبي، وكان لديه رغبة قوية للانتقال للزمالك.

 

وأضاف:" الشيخ تحدث هاتفيا مع المستشار محمد عطية واقسم أنه لم يقل " الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني".

 

وتابع:" أحمد الشيخ كان لديه عرض من الإمارات بجانب عرض بيراميدز، لكنه اختار الأخير بعد فشل الانتقال إلى الزمالك".

 

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