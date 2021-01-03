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منوعات

بسبب تعليق متابع.. فتاة تسقط أمام متابعيها أثناء تصوير مقطع فيديو في رأس السنة

الأحد 03/يناير/2021 - 11:11 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اصيبت فتاة بالإغماء بعد أن تعرضت للتنمر  من متابع سخر من سمنتها بطريقة غير اخلاقية مما أدى إلى سقوطها مغشي عليها امام متابعيها. 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد الأشخاص المتابعين لفتاة بالغة من العمر 17 عاما على إنستجرام، تنمر على بدانتها وكتب تعليقات مسيئة على مقطع فيديو قامت ببثه مباشرة مع متابعيها. 

كتب متابع أنها سمينة ويجب أن تذهب إلى الطبيب لعلاج سمنتها المفرطة قبل أن تبث مقاطع فيديو إلى المواطنين. 

شعرت الفتاة بالإحراج الشديد وهي تقرأ التعليق الذي كتبه المتابع على الفيديو، ولاحظ  متابعوها أن عينيها دمعت وسقطت مغشي عليها وبعد يومين كتبت أنها تعرضت لأزمة نفسية بسبب ذلك التعليق. 

وقالت الفتاة تعليقا على ما كتبه المتابع إنها شعرت بالحزن الشديد وان وسائل التواصل الإجتماعي بالنسبة لها المتنفس الوحيد لأن من حولها أيضا من أصدقاء وأسرة لا يتقبلوها ويتنمرون عليها  بسبب بدانتها. 
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