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برلمان

برلمانية: أعداد إصابات كورونا اليومية تبث طمأنينة زائفة لدى المواطنين

الأحد 03/يناير/2021 - 11:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
قالت الدكتورة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، إن حالة اللامبالاة أو الطمأنينة التي يعيشها الشارع المصري فيما يتعلق بالوضع الصحي جراء أزمة وباء كورونا المستجد، أدت إلى أن شريحة عريضة من المواطنين باتوا غير ملتزمين الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الحكومة للحد من انتشار هذا الوباء. 

وأضافت جيهان البيومي فى بيان صحفى أن تلك الحالة تعود إلى الأعداد التي يتم نشرها يوميا من جانب وزارة الصحة والسكان والتي تعتبر "ضئيلة" للغاية مقارنة بالوضع الصحي على مستوى العالم.

وأوضحت أن تلك الحالة من الطمأنينة "الزائفة" على حد وصفها، تنعكس مباشرة على زيادة معدلات الإصابة التي تزداد يوما تلو الآخر كما هو واضح جليًا في كثير من مستشفيات وأماكن العزل العامة والخاصة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أعضاء البرلمان يقع على عاتقهم مسئولية ومهمة توعوية كبيرة، تتمثل في حتمية قيامهم بحملات توعية وتعريف بخطورة الوضع الصحي الحالي، وضرورة مجابهة هذا الوباء باتباع الإجراءات الاحترازية مع المواطنين وأبناء الدائرة. 

واختتمت عضو البرلمان المصري،  بأن وباء  كورونا المستجد اختبار صعب للغاية وعلينا تجاوزه بأن نتكاتف جميعا سواء مواطنين أو مجلس النواب أو السلطة التنفيذية كلًا في مكانه.
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