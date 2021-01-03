روميو الأسواني: مركز نوبياتا الثقافي بالقاهرة آلة زمن

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقرير عن مركز نوبياتا الثقافي، لعرض الفنون الأسوانية في قلب القاهرة وبالتحديد في حي المعادي، وقال رمضان الفاضل مسؤول المركز إن مرتادي وزائري المركز يشعرون انهم "دخلوا الة زمن وانهم انفصلوا عن القاهرة وذهبوا إلى النوبة او قلب اسوان".





وتابع رمضان الفاضيل وشهرته بـ "روميو الاسواني" ، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الطابع النوبي ملئ بالالوان الزاهية والمبهجة والتي يكون لها تآثير كبير على النفس، مشيرا إلى ان الفكرة جاءته لعمله بالتصوير وان هذا المجال فتح له الفرصة في التعرف على ناس مختلفة من محافظات كثيرة.





واوضح انه يحب استقبال النوبيين او الاسوانيين القادمين الي القاهرة، وبذلك اصبح لديه دائرة كبيرة من المعارف والاصدقاء

من خارج اسوان، وادرك انهم لا يعرفوا الكثير عن تراث تلك المحافظة الخلابة وطبيعتها الجميلة، اصبح يعرفهم ويطلعهم على معلومات وتاريخ وتراث النوبة واسوان بالتحديد، الي جانب ان السياح الاجانب يكون لديهم معلومات منقوصة عن اسوان.





واضاف انه يوفر منتجات ومشغولات لها علاقة باسوان في المركز، لان اسوان والنوبة مشهورة بالمنتجات اليدوية والعطارة، لافتا الي انه بهذه الطريقة يتيح فرصة بيع منتجات اسوان في قلب العاصمة القاهرة.



