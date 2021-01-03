مصطفى بكري: وحيد حامد قلم وطني وكاتب ملتزم بثوابت الوطن ومصالحه

قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن مهرجان القاهرة السينمائى قام بتكريم الراحل وحيد حامد، ولم يكن هذا هو التكريم الأول من هذا المهرجان له، ولكن فى هذا التكريم كأنه قرر الرحيل بسبب اندهاش جميع الحاضرين حول كلامه وما يطرحه من أفكار، منوها إلى أن الراحل وحيد حامد لم تتكشف مواقفه الإبداعية لمواجهة جماعة الإخوان وأهل الشر إلا مع مسلسل "أهل الجماعة".

وأضاف مصطفى بكرى، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن وحيد حامد دائما كان يكتب فى مجلة "روز اليوسف" عن عقائده وسياسته لدى جماعة الإخوان بوضوح، فى الوقت التى صممت فيه أصوات كثيرة، فكان دائما يحذر من خطورة تلك الجماعات على القضية المصرية والهوية العربية، قائلا: "لم ننكر جميعا موقف الراحل وحيد حامد فى تلك القضية"، وخاصة أنه تعرض إلى الكثير من التهديدات ومحاولات الاغتيال من تلك الجماعة أكثر من مرة.





وأشار "عضو مجلس النواب"، إلى أن وحيد حامد قلما وطنيا وكاتبا ملتزم بثوابت الوطن والأمة، مضيفا أنه كان دائما يحرص على حضوره فى المناسبات الوطنية، كما أنه عبر عن جميع عقائده ومواقفه لدى الوطن من خلال أفلام عديدة دائما كانت تنحاز لمصالح الوطن، كما أنه إنحاز للعديد من الأبناء الوطن الصالحين، كاشفا أن وحيد حامد واجه العديد من الإنحرافات والفساد داخل الوطن.





وأكد، أن وحيد حامد كان صوت للمواطن المصرى، لذلك لم يكن أمرا غريبا أن "حامد" يكون معروفا لجميع المصريين، مشيرا إلى أنه يعرف وحيد حامد لأكثر من 20 عاما، فكان وحيد حامد دائما مكانه المفضل هو الجولس أمام النيل مباشرا، ليفكر ويكتب مدونا أعماله.



