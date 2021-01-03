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أخبار العالم

إثيوبيا تعلن المشاركة في اجتماعات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي

الأحد 03/يناير/2021 - 11:09 ص
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
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القسم الخارجي
أفادت شبكة "الشرق" السعودية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن إثيوبيا، أعلنت المشاركة في اجتماعات سد النهضة اليوم برعاية الاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن تشارك كل من مصر والسودان، في اجتماع برعاية جنوب إفريقيا، بحضور وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا.

يأتي الاجتماع بعد توقف المفاوضات لشهر كامل، بسبب مطالبة السودان بتغيير منهجية التفاوض بشأن ملف سد النهضة، ومن خبراء الاتحاد الإفريقي دورا أكبر لحل أزمة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان.

من جانبه، أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مشاركة وفد مصر اليوم الأحد في مفاوضات سد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي.

وكانت وكالة السودان للأنباء (سونا)، قالت في وقت سابق إنها علمت أن وزير الخارجية السودانى المكلف دكتور عمر قمر الدين، ووزير الرى والموارد المائية  ياسر عباس، سيشاركان فى الاجتماع الوزارى لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى التى ستستأنف اليوم الأحد برئاسة بانادورا وزير التعاون الدولى بجمهَورية جنوب إفريقيا التى ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى.

وأوضح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السودانية، أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامى لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقى عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب الخرطوم السابق، ومن ثم النظر فى المسودة التفاهمية والتى أعدها خبراء الاتحاد الأفريقى للوصول لاتفاق مرضى للأطراف الثلاثة.
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