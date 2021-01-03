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حوادث

بعد إحالة قضيته لـ النقض.. مرتضى منصور بمجلس الدولة اليوم

الأحد 03/يناير/2021 - 11:12 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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محمد زهير
تنظر محاكم مجلس الدولة لليوم الثانى على التوالى قضايا مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، حيت تعقد محكمة القضاء الإدارى جلسة لنظر طعنه على قرار تجميد مجلس إدارة نادى الزمالك.

ونظرت أمس السبت المحكمة الادارية العليا طعنه لوقف نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر والتى أحالتها لمحكمة النقض للاختصاص.

أما اليوم فتنظر دعواه التى أقامها مع هانى زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس الإدارة السابقين، للمطالبة بالغاء قرار وزير الشباب رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادى. 

وذلك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 والذى يضم مختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

كما طالبت الدعوى، بالغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 والمتضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم المستشار الراحل أحمد البكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
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