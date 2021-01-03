لبنان.. توقيف 3 من مطلقي النار ليلة رأس السنة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الأحد، توقيف واعتقال عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار في مناطق مختلفة خلال ليلة رأس السنة.





ووفقًا لإذاعة "إل بي سي" اللبنانية، قالت المديرية، إنه بعد تداول الفيديوهات، وإجراء الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت قوّة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من تحديد أماكن ثلاثة منهم، وتوقيفهم.





وأكدت المديرية أن أحد الموقوفين كان يطلق النار عشوائيا من سلاح حربي في الهواء، في منطقة كاشفة لمطار رفيق الحريري الدولي.





ولفتت الشبكة اللبنانية، إلى أن الموقوفين تم إيداعهم مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.





وأوضحت المديرية اللبنانية أن العمل مستمرّ لتوقيف المتورّطين، داعية المواطنين إلى إرسال المعلومات الموثّقة عن مطلقي النار (صورة أو فيديو)، إيمانًا منها بدورهم من خلال التعاون معها، وذلك عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



