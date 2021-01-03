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رياضة

وجيه أحمد: لم يتم توقيع عقوبات على حكم مباراة الزمالك وإنبي

الأحد 03/يناير/2021 - 11:16 ص
وجيه أحمد وعزب حجاج
وجيه أحمد وعزب حجاج
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يسري غازي
كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة حقيقة إيقاف حكم تقنية الفيديو المعروفة بـ var الذى شارك فى إدارة مباراة الزمالك وإنبي.

كانت حالة من الجدل أثيرت حول وجود ركلة جزاء لصالح إنبي فى مباراة الزمالك.

وقال وجيه أحمد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: سوف يتم عقد اجتماع للجنة الحكام الساعة الواحدة ظهرا من أجل مناقشة كافة التقارير الخاصة بمباريات الدورى الممتاز ومنها لقاء الزمالك وإنبي.

وأضاف: لم يتم توقيع أى عقوبات على حكم مباراة الزمالك وإنبي كما يتردد ولم يتم الاطلاع على تقارير الحكام ومراقب المباراة.

وحقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.

خاض الزمالك لقاء إنبي رافعا شعار اقتناص الثلاث نقاط وشهدت محاولاته خطورة حقيقية على مرمى الفريق البترولى وتكللت بفضل تحركات أشرف بنشرقي بحصوله على ركلة جزاء سجل منها الهدف الأول.

جرت محاولات من جانب كريم فؤاد ووضحت خطورته على الخطوط الخلفية عبر إرساله تمريرات متقنة داخل منطقة جزاء الزمالك وفشل زملائه خاصة محمد المرسي فى ترجمتها لأهداف فى مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.

واختلف الأمر معه فى الشوط الثاني حيث امتلك الفريق البترولى زمام الأمور وشنوا هجمات ضارية على دفاعات الفارس الأبيض شارك خلالها رامي صبرى فى تسجيل هدف انبي الوحيد من خطا مشترك بين حارس الزمالك وزملائه المدافعين.
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