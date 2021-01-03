وكيل وزارة التربية والتعليم يوضح حقيقة إصابة 50 طالبا ومعلما بفيروس كورونا

نفى محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن ثبوت إصابة 50 طالبا ومعلما بفيروس كورونا المستجدة منذ بداية العام حتى الآن.





وقال عبد المحسن في تصريح لـ "صدى البلد" إن هذا الكلام عار تماما من الصحة مؤكدا أن عدد الإصابات لا يتجاوز 17 حالة إصابة بين المعلمين والإداريين وتماثل معظهم للشفاء كما أنه لم يثبت إصابة إلا طالبين وتماثلوا للشفاء .





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وأشار عبد المحسن أنه يتم عمل متابعة يومية على المدارس من خلال مديري الإدارة وإعداد تقرير يومي من خلال مديريتي التربية والتعليم والصحة وإرساله للوزارة.





كان بعض المواقع الإخبارية تناقلت خبر إصابة 50 طالبا ومعلما بفيروس كورونا من بداية العام الدراسي بأسيوط.

وفي سياق آخر كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط افتتح مركز التدريب والمعرض الدائم لتكنولوجيا الصناعة بمقر مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بحي شرق أسيوط وذلك بعد تطويره وإعادة استخدامه مرة أخرى ليتبع توجيه المجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم.





جاء ذلك بحضور محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد إبراهيم وكيل المديرية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمود معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية وهويدا الطماوي نقيب المعلمين بأسيوط ولفيف من قيادات وموجهي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.





حيث بدأ الافتتاح بالسلام الوطني ثم عرض لبعض الفقرات الفنية والغنائية لبعض الطلاب ثم قام المحافظ بإزاحة الستار وافتتاح مركز التدريب والمعرض الدائم لمنتجات طلاب المدارس وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض من منتجات ومشغولات يدوية وصناعية تمثل منتجات مدارس المحافظة كما تفقد قسم منتجات أشجار البيئة ومنتجات صديقة للبيئة مشيدًا بالأعمال الفنية والمنتجات والمشغولات التي تتميز بالدقة.





كما تفقد المحافظ ورشة تصنيع الأعمال الفنية واللوحات للأطفال والتي يشرف عليها مدربين ومعلمين بمديرية التربية والتعليم ثم تفقد أعمال التطوير بمدرسة طه حنفي المليجي من دهانات وأشجار وعمل مشتل للأشجار بالمدرسة.





وأكد المحافظ على دعمه الكامل لمراكز التدريب التي تهدف إلى تدريب الطلاب على تصنيع المنتجات الفنية وتساهم في صقل خبراتهم ومواهبهم كما أعلن عن تكريم أصحاب الأعمال المتميزة وتنظيم معارض مستمرة لعرض منتجاتهم وتسويقها وخلق روح من التنافس بين الطلاب مشيرًا إلى وجود مراكز التدريب العديدة التابعة للمحافظة ولمديرية القوى العاملة والتي تهدف إلى تدريب الشباب على المهن المختلفة واكسابهم القدرات على مواجهة سوق العمل.