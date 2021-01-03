الرئيس السيسي يدعم الجهود الكويتية لتحقيق المصالحة.. والسعودية تنهي تعليق الرحلات الجوية.. وغرفة عمليات لمنع دخول كورونا.. الأبرز بصحف الكويت

سفير الكويت في السعودية: القمة الخليجية تأتي وسط أجواء أخوية وإيجابية

الحياة تعود لمطار الكويت بعد اغلاق مؤقت

افتتاح محدود للمنافذ البرية مع الرياض

الهند ترخص للقاح «أسترازينيكا» ولقاح محلي آخر ضد كوفيد- 19









تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات المحلية والعربية التي سيطرت عليها أنباء القمة العربية الخليجية في السعودية، إضافة إلى المستجدات الدولية بما فيها تطورات فيروس كورونا في العالم.









وقالت صحيفة "القبس" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرب أمس، السبت، عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية «الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة» على مدار السنوات الماضية، لتحقيق المصالحة العربية المنشودة، وجاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان عقب تلقي الرئيس السيسي رسالة خطية من أخيه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بشأن المساعي والجهود الكويتية لتحقيق المصالحة العربية.









وذكرت "القبس": "أعلنت وزارة الداخلية السعودية، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11 صباح اليوم، الأحد".









من جانبها، أوردت صحيفة "الراي"، أن سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد، أكد الأهمية البالغة للدورة الـ(41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية ، حيث قال السفير الخالد إن القمة التي تستضيفها المملكة تأتي وسط أجواء أخوية وإيجابية بين قادة دول مجلس التعاون، ما يعكس روح المسئولية والإيمان الصادق بأهمية تعزيز التضامن الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة.









محليًا، قالت "الراي" إن مطار الكويت الدولي تنفس الصعداء، وعادت له الحياة من جديد بعد انتهاء قرار إغلاق المنافذ الذي استمر 10 أيام لإجراءات صحية احترازية، إذ شهد وصول رحلة قادمة من اسطنبول تقل مواطنين عالقين في الخارج.









وذكرت "الراي" أن المنافذ البرية بين الكويت والمملكة العربية السعودية، افتتحت بشكل محدود، من الساعة 9 صباحا إلى 3 ظهرا، في النويصيب بحضور وكيل المساعد لأمن المنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام الإدارة العامة للمنافذ البرية العميد إياد الحداد.









دوليًا، أوردت "الراي" أن الهند رخصت للقاحين ضد وباء كوفيد-19 أحدهما اللقاح الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك، على ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية.











وأوضح المراقب العام للأدوية في الهند ف. ج. سوماني، أن اللقاحين «تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة»، في قرار سيسمح بإطلاق حملة تلقيح مكثفة في البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة والذي يسجل أكثر من 10.3 ملايين إصابة وحوالى 150 ألف وفاة جراء الفيروس.









أخيرًا من صحيفة "الأنباء"، نفى المركز الإعلامي ل‍مجلس الوزراء ما انتشر بشأن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة.









إلى ذلك، افتتح خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بحضور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تمثال الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدينة الأقصر، والتي تضمنت الانتهاء من ترميم ٢٩ تمثالا بالمنطقة الجنوبية، كما تم إعطاء إشارة البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية، والتي تتضمن ترميم باقي مجموعة التماثيل الموجودة بالمنطقة الشمالية وعددها 19 تمثالا.









وذكرت "الأنباء": "أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء الكويتي سينظر في اجتماعه غدا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تقريرا من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح حول الإجراءات التي اتخذت لمتابعة القادمين للعمل على منع «كوفيد -20» من دخول البلاد".





واستطردت المصادر قائلة: "هذا إلى جانب إجراءات محاصرة أي حالات قد تظهر بين القادمين، لا قدر الله؛ وذلك في ضوء إعلان المجلس أنه ستتم مراجعة قرارات استئناف الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، وفتح المنافذ البحرية والبرية، وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا".









وشددت المصادر على الضرورة القصوى في اتباع القادمين للإجراءات التي منها: الالتزام بتطبيق «شلونك» وتنفيذ إجراءات الحجر حتى للذين سبق حجرهم في عواصم ترانزيت، وسيتم التحقق من تواجدهم بالصوت والصورة وعدم التنقل من الموقع الذي تم اختياره للحجر المنزلي طوال 14 يوما.









