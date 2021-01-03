أبرزها توفير إنترنت مجاني والاعتماد على المنصات التعليمية وسداد المصروفات إلكترونيًا.. جامعة عين شمس تقدم خدمات لطلابها لمواجهة كورونا.. وخبير تعليمي يقترح أداء الاختبارات أون لاين

بعد الإغلاق.. "صدى البلد" يعرض طرق دفع المصروفات الدراسية إلكترونيًا بعلوم عين شمس

صيدلة عين شمس: لم يعاد أى اختبار إلا للأعذار الطبية بعد العودة.. وتصحيح ورق العملي انتهى

يمكن أن تكون "أون لاين".. خبير تعليمي يكشف عن شكل الإختبارات فى ظل الأوضاع الراهنة











فى ظل اضطراب الطلاب والأهالى خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا أثناء أدائهم للاختبارات ومراعاة المنظومة الحكومية لصحة الطلاب أولًا وإصدارها لقرار تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة منتصف العام الدراسي والاعتماد على التعليم عن بعد، يستعرض موقع "صدى البلد" آلية عمل كليات جامعة عين شمس والتسيهلات المقدمة للطلاب ورأى خبراء التعليم في شكل الاختبارات.

















أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية رفعت جميع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية التعليمة منذ بداية العام الدراسي والاعتماد على التعليم الهجين، ولكن بعد قرار تأجيل الاختبارات لما بعد نهاية إجازة نصف العام تم رفع باقي المقررات المتبقية للطلاب الذين لم يقوموا برفعها بجودة عالية تساعدهم في الفهم.









وأوضح "رجاء" خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكلية ما زالت تستقبل المصروفات الدراسية عن طريق الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية، لافتًا إلى أن الدفع عن طريق إحدى الوسائئل التالية:

1- بنك مصر من خلال المنظومة الإلكترونية الدخول من خلال ويب الجامعة

2- من خلال شركة فوري ومن خلال المنافذ الخارجية فقط

3 - الدفع من خلال جميع الشركات المعتمدة من شركة efinance

4-من خلال الخدمات المتاحة من البنوك المعتمدة من البنك المركزي









وأشار عميد علوم إلى أن استخدام الكروت الذكية في المدغوعات أسرع وأسهل وأكثر توفيرًا للوقت، وأيضًا بعد قرار منع دخول الطلاب الى الحرم الجامعى للحفاظ على الخطوات الاحترازية والحد من انتشار العدوى والحفاظ على التباعد الاجتماعي.









وفى هذا الإطار، قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل الآن بشكل إيجابي بالتعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية بعد رفع جميع المقررات الدراسية، وذلك أيضًا للدراسات العليا بالكلية، لافتًا إلى أن الكلية انتهت من أداء جميع الاختبارات العملية.









وأوضح "أبو شنب"، خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد"، أن الاختبارات التي أداها الطلاب لن تعاد بعد عودة الدراسة، ولكن تستكمل فقط إلا لطلاب الأعذار الطبية، لافتًا إلى أن الكلية انتهت من تصحيح الاختبارات التي امتحنها الطلاب بعد العزل الصحى.









وأضاف عميد الكلية أن الجامعة وفرت شرائح إنترنت مجانًا للطلاب لمتابعة سير الملية التعليمة عبر المنصات الإلكترونية، ويدرس الآن كيفية تسليمها للطلاب، وذلك للحفاظ على التدابير الوقائية، مؤكدًا أنه على الرغم من الإغلاق التام لمبنى الكلية، إلا أن هناك عملية تعقيم مستمر للمبنى والحجرات وتوزيع كمامات طبية ومطهرات على العاملين بالكلية لضمان سلامتهم.









وعلى هذا الصعيد، قال الدكتور تامر شوقى، الخبير التعليمي، إن قرار تأجيل الامتحانات في صالح الطلاب وصدر فى الوقت المناسب بعد تزايد منحنى الإصابات عما كان السبب في إيقاف الدراسة بالعام الماضى، وذلك لتهدئة الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هئية التدريس.









وأوضح "شوقي"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن المنظومة الحكومية اهتمت بصحة الطالب أولًا دون أى شيء آخر، لافتًا إلى أن الجامعة أضافت العديد من التسهيلات لدعم التعليم عن بعد، والتي تتمثل في رفع جميع المقررات الدراسية بالمنصات التعليمية عن طريق الوسائط المتعددة كـ" الفيديو" و"البوربوينت" و"البى دي اف" مراعاة لظروف الطلاب ومساعدتهم في فهم المواد بأكثر من وسيلة.









وأشار الخبير التعليمي إلى إضافة إمكانية التواصل الآن بين الطالب والمعلم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو أرقام مخصصة بالكليات، مؤكدًا رفع بنوك الأسئلة بالمنصات التعليمة كتدريب الاختبارات.









واقترح إمكانية إجراء الاختبارات "أون لاين" في حالة أن تزداد الأمور سوءا، ويعتبر هذا الاختيار الوحيد أمام الطالب، ناصحًا الطلاب بعدم إهدار الوقت والاستعداد للامتحانات في أى وقت.

