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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع الإمدادات اليومية للأكسجين بالمستشفيات

الأحد 03/يناير/2021 - 12:47 م
اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  اليوم الأحد اجتماعا بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والسيد اللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة ، والفريق المساعد له بمديرية الصحة بالدقهلية، حيث تابع المحافظ خلال الاجتماع الموقف الخاص بإمدادات  الاكسجين لمستشفيات مديرية الصحة بمراكز ومدن واحياء المحافظة ومستشفيات الصدر والعزل فى اطار الموجة الثانية لفيروس كورونا .

وقد كلف  المحافظ ،وكيل وزارة الصحة بالمتابعة اليومية لمخزون الاكسجين بالمستشفيات  وتخصيص مسئول لإبلاغ غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة وذلك لعرض تقرير يومى اولا بأول بالكميات الموجودة وذلك لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اي نقص فى الكميات يوميا .

وخلال الاجتماع اجرى محافظ الدقهلية اتصالا هاتفيا بمسئول مصنع الاكسجين بمدينة السادات لمتابعة وصول الاكسجين لمديرية الصحة ومستشفيات الدقهلية في التوقيتات المحددة وعدم التأخر فى وصول الكميات المطلوبة للمستشفيات يوميا والتى تقدر بإجمالى ما يزيد علي 65 طنا يوميا .

وأضاف المحافظ أنه لن يسمح بالتقاعس والإهمال فى متابعة توافر الاكسجين المستشفيات حرصا على صحة وحياة المرضى وضرورة التعامل الفورى مع أية طوارئ او مستجدات.
محافظ الدقهلية يتابع الإمدادات اليومية للأكسجين بالمستشفيات
محافظ الدقهلية يتابع الإمدادات اليومية للأكسجين بالمستشفيات
محافظ الدقهلية يتابع الإمدادات اليومية للأكسجين بالمستشفيات
محافظ الدقهلية يتابع الإمدادات اليومية للأكسجين بالمستشفيات
محافظ الدقهلية يتابع الإمدادات اليومية للأكسجين بالمستشفيات
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