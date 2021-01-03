مشروع المرأة المعنفة: شرط استقبال الفتيات للمركز ألا يقل عمرهن عن 18 عاما

قالت نيفين عدلى، منسق مشروع مراكز استضافة المرأة المعنفة، إن مشروع مراكز استضافة وتوجيه المرأة تم تنفيذ بالكامل من خلال محافظتين فقط، ولكنه حاليا يتواجد خلال 8 محافظات، ومن ثم تتوالى باقى الإنشاءات فى العديد من الأماكن.

وأضافت "منسق مشروع مراكز استضافة المرأة المعنفة"، خلال استضافته فى برنامج"صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن جود مركز استضافة للمرأة أو الفتاة داخل محافظات الصعيد يحتاج إلى تأهيل وتوعية للأهالي قبل تأسيس المركز، مكملا أنه على مدار 19 عاما تحول وجود مراكز الاستضافة داخل محافظتين فقط إلى 8 محافظات.





وأوضحت، أنه بالرغم من وجود المراكز داخل 8 محافظات من 27 محافظة على مستوى الجمورية، ولكن هذا المشروع يقوم بخدمة جميع فتيات الجمهورية، وهذا يعود إلى عدم الأمان فى وجود فتاة فى القاهرة فيقوم المركز بإحالة وتجهيز أوراقها لنقلها إلى محافظة أخرى تشعر بالأمان داخلها أكثر.





وأشارت إلى أن مركز استضافة الفتاة يتواجد فى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، إضافة إلى محافظات الصعيد ومنها الفيوم، بنى سويف والمنيا.



