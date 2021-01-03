مكسورة العظام.. العثور على جثة شابة مفقودة في حقيبة سفر

عثرت السلطات اليونانية على جثة شابة صينية أبلغت السفارة عن فقدانها في أثينا منذ شهرين، وانقطعت كل السبل للوصول إليها خلال الأسابيع الماضية، وظلت عمليات البحث جارية حتى الأسبوع الماضي.





وفقا لما ورد في صحيفة "لبنان 24"، فإن مصادر أمنية في اليونان أعلنت العثور عل الفتاة الصينية التي تدعى كيو يون لين البالغة من العمر 38 عاما في بلدة صغير بوسط أثينا، ولكن على هيئة جثة.











وأوضحت المصادر أن الشرطة اليونانية عثرت على جثة الشابة الصينية في حقيبة سفر بالقرب من فيلا صغيرة في مدينة ميتاكسورجيو في اليونان بعد الإعلان عن اختفائها خلال الأيام الماضية.





وعثرت الشرطة على جثة الشابة في الحقيبة، ويبدو أن قاتلها خنقها وكسر عظامها وجمعها في حقيبة سفر كبيرة ووضعها بالقرب من تلك الفيلا، وفقا لما أشار إليه الطب الشرعي.











جدير بالذكر أن السلطات اليونانية قامت بإبلاغ السفارة الصينية أن الجهات الأمنية عثرت على جثة الشابة وستقوم بتسليمها قريبا، ولم يتم الوصول للقاتل أو سبب القتل حتى الآن، وما زالت التحقيقات مستمرة.