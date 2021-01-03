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ديني

رد المفتي السابق على من ينتقد عام 2020: لا تسبوا الدهر فإنه من خلق الله

الأحد 03/يناير/2021 - 12:53 م
الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق
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إيمان طلعت
رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، على من ينتقد الزمان ويسب عام 2020، قائلا لهم: «لا تسبوا الدهر، لأن الله هو الذي خلق 2020 وعملها كده، فبلاش تسبوا الدهر»، مستشهدا بالحديث القدسي «لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر»، أي ان الله سبب خلق هذا الدهر الذي نعيش فيه، لذلك لا يجوز سب الزمن لأنه ليس له ذنب، مقتبسا مقولة: «نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا».


وأضاف "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل: «لما النبي علمنا كيف نغير الحالي فقال (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)، ولا يجوز إطلاقا سب الزمان، ولكن يجوز أن نقف ونتأمل ونرى فيه الخير، ونتعوذ من الله سبحانه وتعالى من المصائب، ونطلب إليه بقلوبنا أن يصرف عنا السوء بما شاء وكيف شاء وأن نشاء، وهذا أمر لا نريده أو نحبه».


وتابع: «نكره الموت ونحب الحياة الدنيا، لكن هذه الكراهية ليست كراهية رفض بل هي كراهية الألم والفراق والشعور الإنساني الذي أراده الله لنا ووضعه فينا، وأيضا لابد أن نرى المحنة لمنحة لأن الله حبيب سواء أنزل هذا أم لم ينزل».
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