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فن

محمد فراج ينعى وحيد حامد: اللهم أسكنه فسيح جناتك

الأحد 03/يناير/2021 - 12:55 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نعى الفنان محمد فراج الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح أمس السبت، إثر أزمة قلبية حادة ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات .

ونشر محمد فراج، صورة الكاتب الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، وعلق قائلا: "الأستاذ وحيد حامد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

وشيعت جنازة السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، عقب صلاة ظهر أمس السبت، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن جنازة الراحل وحيد حامد، من بينهم الفنانة لبلبة، محمد حفظي، عزت العلايلي، أشرف زكي، إلهام شاهين، زوجة الراحل ونجله، والإعلامي محمود سعد، الفنان كريم عبد العزيز، الكاتب بشير الديك وغيرهم.
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