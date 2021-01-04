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برلمان

نائبة: مجلس الشيوخ مكمل للحياة السياسية في مصر

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:00 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
قالت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن مجلس الشيوخ سيكون مكملا للحياة السياسية فى مصر ، بجانب مجلس النواب الذى يقوم بإصدار التشريعات.

وأشارت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام فى التصديق على الاتفاقيات الدولية ومناقشة القوانين التى تعرض عليه من مجلس النواب أو رئيس الجمهورية.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مع إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك،  العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
 
يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته. 

وجاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.
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