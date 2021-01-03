د. فتحي حسين يكتب: مات ملك السيناريو.. وحيد حامد

رحل عن عالمنا شخصية عظيمة أثرت عالم السينما والتليفزيون بأعمال خالدة لا يمكن لأي مثقف أو إنسان عادي أن ينساها وهو الكاتب الكبير وحيد حامد الذي تم تكريمه قبل موته بشهر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط دموع وتصفيق حاد من الجماهير في المسرح وخارجه وعبر الشاشات، تكريما لرحلة عطائه التي بدأت منذ أكثر من ٥٠ سنة حتى اليوم، والتي شكلت عقول جيل كامل وأجيال أخرى قادمة بالكلمة المؤثرة الجريئة التي لا يمكن أن تخرج من اي قلم اخر سوي وحيد حامد والذي صنعت أفلامه نجوم كثيرة وأعمال أثرت الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية كلها بأفكار متنوعة، فضلا عن كونها سابقا عصره في كل الأحوال.





سادت الأحزان مع بداية العام الجديد 2021 وكأن أحزاننا التي دامت سنة كاملة بسبب جائحة كورونا لم تشفع لنا أن نفرح باقترح قدوم لقاح للمرض العصري وحيث حالة الحزن عادت مجددا مع سماع نبأ وفأة السيناريست الكبير والمؤلف وحيد حامد الملقب بملك السيناريو وصاحب مدرسة كبيرة في الكتابة الجميلة المؤثرة والتي تدوم مع مرور السنين والايام، وذلك بعد صراع طويل ومرير عن المرض وعن عمر 77 عاما !





ولا ننسى جمل سيناريو الكاتب العظيم وحيد حامد في فيلم الراقصة والسياسي، وطيور الظلام واضحك الصورة تطلع حلوة وملف سامية شعراوي والمنسي والإرهاب والكباب واللعب مع الكبار وعمارة يعقوبيان والهلفوت ومسلسلات أوان الورد وأحلام الفتي الطائر والجماعة 1 و2 وغيرها من الأعمال الخالدة التي سطرت بحوارتها أفكار حياة عشناها بواقعية تامة وكأنها تحدث فيما بيننا وكان الراحل لا يقبل أن يتم تعديل كلمة واحدة من السيناريو المكتوب في أفلامه حتي لا تضيع معالم فكرته أثناء تقديم العمل، فقدم أجمل الأفلام مثل سوق المتعة لإلهام شاهين ومحمود عبد العزيز واضحك الصورة تطلع حلوة ومعالي الوزير لأحمد ذكي وغيرها من الأعمال الخالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية.





وحيد حامد يعتبر أهم كاتب في المنطقة العربية وصاحب مدرسة رفيعة في كتابة السيناريو والحوار وكان قليل الظهور إعلاميا وأحاديثه تقال بدقة متناهية ولم يقول كلاما والسلام بل دوما لا بد أن يكون موثقا، ولا ننسى مثلا قبيل رحيلة بسنوات قليلة، فقد تبنى حملة ضد أحدي المستشفيات الخاصة التي تتلقي تبرعات من المواطنين وتعلن في جميع وسائل الإعلام تقريبا عن التبرعات وتحث الناس على التبرع بالمتاجرة بصور الأطفال تارة أو بإنتاج مسلسلات فاشلة لحث المواطنين على التبرعات وظل حامد مقاتلا في حملته ومعه الصحفي أسامة داوود وظلت الحملة لشهور ونشر حامد حلقات متنوعة ضد المستشفى الخاص الذي يعالج الأطفال وتم التحقيق في الأمر وتحويله إلى جهة للتحقيق وانتهت المعركة إلى لا شيء وتم غلق الملف وكأنه شيء لم يكن وخرجت التحقيقات تقول بأن كل شيء علي ما يرام ! عادت المستشفى الى بث إعلانات ممولة لجلب التبرعات من الناس بعد فترة انقطاع طويلة بسبب حملة حامد عليها !





شخصية وحيد حامد لا ترضي أن تعيش وأمامنا ظلم لمجتمعنا وليس لنفسها فحسب وكان لا يسكت عن أي فساد يراه أمامه وقد تحدث معه كثيرا الرئيس السيسي وتحاور معه ومع عدد من المثقفين والفنانين حول دور الفن في حياة المصريين!



