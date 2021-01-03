أهالي المنوفية يشكون من تلويث الصيادين للبحر الفرعوني

أرسل القارئ رباح عبد الفتاح شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من إلقاء جذوع الأشجار في البحر الفرعوني بالمنوفية.









وقال عبد المنعم في شكواه: "نحن سكان المنوفية نعاني من إهمال الصيادين للبحر الفرعونى الذي يمر بقرى شنشور ومجريا ولبيشة وهيت وفيشا الكبرى وكفر فيشا انتهاءً بمركز منوف، حيث إن هذا من أهم موارد السياحة الريفية ويعتبر مزرعة سمكية".









وأضاف أن الدولة تقوم كل فترة بتطهيره على أكمل وجه بعد ذلك بعدة أيام يقوم الصيادون بإلقاء جذوع الشجر، مما أدى إلى تلوث الماء وانقراض أنواع من الأسماك.









واختتم: "الرجاء النظر فى هذا الملف المهم، حيث إن محافظة المنوفيه ليس لها ظهير ساحلى وليس لها نصيب من السياحة الساحلية، رجاء تنشيط السياحة الداخلية والحفاظ عليها".









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