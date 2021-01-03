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بين الناس

أهالي المنوفية يشكون من تلويث الصيادين للبحر الفرعوني

الأحد 03/يناير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ رباح عبد الفتاح شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من إلقاء جذوع الأشجار في البحر الفرعوني بالمنوفية.


وقال عبد المنعم في شكواه: "نحن سكان المنوفية نعاني من إهمال الصيادين للبحر الفرعونى الذي يمر بقرى شنشور ومجريا ولبيشة وهيت وفيشا الكبرى وكفر فيشا انتهاءً بمركز منوف، حيث إن هذا من أهم موارد السياحة الريفية ويعتبر مزرعة سمكية".


وأضاف أن الدولة تقوم كل فترة بتطهيره على أكمل وجه بعد ذلك بعدة  أيام يقوم الصيادون بإلقاء جذوع الشجر، مما أدى إلى تلوث الماء وانقراض أنواع من الأسماك.


واختتم: "الرجاء النظر فى هذا الملف المهم، حيث إن محافظة المنوفيه ليس لها ظهير ساحلى وليس لها نصيب من السياحة الساحلية، رجاء تنشيط السياحة الداخلية والحفاظ عليها".


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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