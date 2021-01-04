ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: تعديلات قانون البناء الموحد والإيجار القديم على أولويات البرلمان القادم

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين ستكون على أولويات مجلس النواب القادم لإصدارها خلال الفترة القادمة.

وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى تعديلات على قانون البناء الموحد ، خاصه بعد إعلان الحكومة عن إصدار اشتراطات جديدة للبناء خلال شهر يناير الجارى ، هذا بالإضافة إلى ضرورة إصدار قانون الإيجار القديم.

وكان قد عقد مجلس النواب يوم 15 ديسمبر الماضى جلسته الختامية الرابعة والأخيرة في دور الانعقاد العادي السادس بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وتم التصويت النهائي بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي.في وشركة لوك أويل اوفرسيز ايجبت ليميتد، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بتمويل وتصميم وإنشاء وإستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما وافق على العديد من الاتفاقيات.

وفي ختام الجلسة ألقى وزير شئون المجالس النيابية كلمة أعرب فيها عن سعادته بتمثيل الحكومة في هذا المجلس وبلجانه وأشاد بالجهود التي بذلها رئيس المجلس وأعضائه لتحقيق دورهم التشريعي والرقابي، كما وجه التهنئة لرئيس المجلس وأعضائه المنتخبين على تجديد ثقة الشعب فيهم متمنيًا لهم فصلًا تشريعيًا موفقًا بقوله: "كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة، والتهنئة موصولة للنواب الموقرين الذين فازوا بثقة شعب مصر العظيم، ونتمنى لهم التوفيق فى الفصل التشريعي القادم".

كما وجه الشكر إلى وكيلي المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية وأمين عام المجلس ونائبه، ووجه الشكر للسادة النواب الذين لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات البرلمانية وأشاد بما بذلوه من جهد مضني طوال فترة عملهم بالمجلس قائلًا لهم "قد أديتم دوركم الوطنى بجد وإخلاص وتفانيتم لخدمة مصر وشعبها ولا شرف بعد ذلك ".

وختامًا نقل إلى رئيس المجلس وأعضائه بالغ تقدير دولة رئيس مجلس الوزراء للجهود المبذولة في الفصل التشريعي وتهنئة سيادته على انتهاء الفصل التشريعي الأول قائلًا: "نهنئكم على إنتهائه بتوفيق وسداد وأؤكد سعادتى الغامرة أن تتاح لى فرصة تمثيل الحكومة بهذا المجلس ذى التاريخ الحافل المجيد لأشهد جهود دولتكم والأعضاء الموقرون ودوركم التشريعي والرقابي، ولقد حرصت وكل زملائى الوزراء ونوابهم بكل ما وسعنا الجهد واتسع الوقت على التواجد الدائم بجلسات مجلسكم الموقر ولجانه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيان الجلسة الختامية لمجلس النواب

برلماني: مجلس النواب الجديد يشهد تعددية فى الآراء.. فيديو

رئيس موازنة البرلمان يطالب النواب الجدد بضرورة تفعيل الأدوات الرقابية

برلمانى: قانون الإيجارات سيكون على أولويات مجلس النواب القادم

برلماني: مجلس النواب الحالي انتهى من إصدار 90 % من التشريعات المطلوبة

نائب: قانون الإدارة المحلية على أولويات البرلمان القادم

ترشيحاتنا

هل الإسراع في الصلاة خوفا من دخول وقت التالية يبطلها ؟

هل يخرج مروان محسن في إعارة عن الأهلي؟.. أمير توفيق يجيب

تستغفر لك الملائكة حتى تستيقظ.. اغتنم هذا الأمر قبل نومك

باهر السعيد: الصيدليات في مصر عبارة عن نقط إسعاف.. فيديو

بخط اليد.. زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة لشعبه

فرج عامر: وصول حكم الڤار إلى استاد الإسكندرية في نهاية الشوط الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عداء استمر لسنوات.. ميجان ماركل تتلقى ضربة جديدة من أختها غير الشقيقة

موقف محرج.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها.. فيديو

هربا من قبضة كورونا.. زوجان ينتقلان للإقامة في جزيرة معزولة لـ9 أشهر