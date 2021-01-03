غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بـ الشرقية..صور

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامه بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصيه للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسه مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهه تداعيات إنتشار فيروس كورونا ، وأسفرت الحملة عن غلق ( 3 ) مراكز للدروس بشارع الدروس وشارع السنترال بالمدينة وتم تفريق عدد من الطلاب بالشوارع وتم التنبيه على أصحاب المنازل بضرورة غلق هذه السناتر حفاظًا على صحة المواطنين وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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كما قامت رئاسه مركز ومدينة الزقازيق بتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة الزراعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الأجهزة التنفيذية والأمنيه لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف ، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء إستمرار اللجان الدوريه على الاراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة حى ثان الزقازيق ومدير الإدارة الهندسية بالمرور الميدانى بنطاق حى ثان الزقازيق أسفر عن إيقاف أعمال مخالفة تحويل وحدة سكنية إلى محلات تجارية بدون الحصول على تراخيص اللازمة وتم إيقاف الأعمال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة لتنفيذ قرارين إزالة كلية في المهد بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق فتم إزالة ( ٢ ) مقبرة على الأرض الزراعية بمساحة ( ٢ ) سهم ، كما تم إزالة ورفع كونتر حديد تم وضعة على الأرض الزراعية بمساحة ( ٢٠م ) بناحية قرية صفط زريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

كما قامت رئاسه مركز ومدينه بلبيس بحمله إزاله فوريه لحاله تعدى على الأرض الزراعيه عباره عن بناء سور بالدبش الابيض على مساحه ٣٠ مترا بعزبه الكيلانيه بالوحدة المحليه كفر أيوب ، كما تم إزاله حالة تعدي على الأرض الزراعيه عبارة عن بناء بالدبش الأبيض على مساحه ٨٠ مترا بعزبه تل الجراد التابعه للوحدة المحليه أنشاص الرمل وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.

كما قامت رئاسه مركز ومدينه الحسينيه بإزالة سور بالدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية الإخيوة سماكين الشرق مساحة 100متر طولي تقريبًا وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.

وأشار المحافظ الي انه تستمر حملات الإزاله للتعديات المخالفه على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المتعدين بكل حزم وقوه.