افتتاح المكتبة المركزية بجامعة سوهاج الجديدة

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، المكتبة المركزية لأول مرة بالحرم الجامعي الجديد، لخدمة العملية التعليمية والبحثية للطلاب والخريجين.
جاء ذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد والدكتور أحمد سليمان نائبا رئيس الجامعة، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور ماهر عبدالخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور احمد جلال امين الجامعة المساعد، وهيام عبدالعزيز مدير عام المكتبات، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وقال رئيس الجامعة إن المكتبة تعتبر إضافة علمية كبيرة للجامعة ولجميع منتسبيها، موضحًا أنها تخدم شريحة كبرى من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة، وتهدف إلى تشجيع الطلاب للاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعى الثقافى لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعى، موجهًا شكر لكل الجهود التي أسفرت عن هذا العمل الكبير.
وآوضحت هيام عبد العزيز، أن المكتبة تتكون من قاعة اطلاع كبرى تضم ثلاثة أقسام رئيسية للكتب والدوريات والرسائل العلمية، بالإضافة إلى عدد من القاعات الملحقة بها متمثلة في قاعة للأنترنت وأخرى للإستذكار وثالثة للتدريب، موضحة أن المكتبة تحتوي على ١٧٥٧ كتابا منهم ١٤٧٠ كتابا اهداء، و ٢٦٤٨ رسالة علمية منها ٧٩٩ رسالة دكتوراة، و١٨٤٩ رسالة ماجستير.
وأضافت أن المكتبة لها مدخلين رئيسين مزودين بكود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك تم مراعاة ظاهرة التباعد الاجتماعي بين مرتادي المكتبة أثناء توزيع الأثاث كإجراء احترازي ضد فيروس كرونا المستجد.
وعلى هامش الافتتاح قام رئيس الجامعة بتكريم القائمين على إنشاء وتأثيث المكتبة، وعرض فيلم تسجيلي يوثق مراحل الإنشاء منذ استلام المكان حتى الإنتهاء من التجهيزات وافتتاحها رسميًا أمام الجمهور.
أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن تدشين حزمة من الأنظمة الإلكترونية، التي أعدها فريق وحدة البرمجيات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية ضمن خطة التحول الرقمي بالجامعة، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠م، للنهوض بجميع مؤسسات التعليم العالي وتحويلها إلى منظومة التحول الرقمي لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة البيانات، وكذلك تطبيق نظام التعليم الهجين نظرًا لما فرضته تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد عزيز أنه تم تسخير كافة الإمكانيات ووضع خطة منهجية مدروسة لتحقيق متطلبات التحول الرقمي بالجامعة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء منظومة رقمية تشمل الجهاز الإداري، والتعليم الإلكتروني "التعليم عن بعد"، بالإضافة إلى تدشين ١٩ نظام إلكتروني لخدمة تلك المنظومة، وذلك لتسهيل الدراسة علي الطالب الجامعي، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء الهيكل الإداري.
وأوضح الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإليكترونية، أن فريق وحدة البرمجيات قام بتنفيذ حزمة من الأنظمة الإلكترونية الحديثة، والتي تمثلت في نظام التربية العسكرية، النظام الموحد للتقدم للدراسات العليا، نظام التعليم الالكترونى المتكامل بكلية الطب البشري (نظام ٥+٢)، نظام ميكنة العمل بقسم الأورام بالمستشفى الجامعي، وكذلك منصة رفع الأبحاث لطلاب التأهيل التربوي بكلية التربية، مضيفًا أن الأنظمة تشمل أيضًا نظام التحول الرقمي لإدارة مكتب رئيس الجامعة، النظام الإلكتروني الخاص بممتلكات الجامعة، وأيضًا نظام خاص باستراحة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقاهرة، بالإضافة إلى موقع مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة، ونظام لإدارة العلاقات الثقافية، وكذلك موقع لإدارة رعاية الشباب، إلى جانب إعداد نظام لإدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، ومنصة إدارة لجميع الأنظمة الإلكترونية بالجامعة.
وأشار أبو العز، إلى أن تم إعداد نظام الأمين للمخازن، وتخصيص منصة لرفع أبحاث الطلاب، وأخرى خاصة بمواقع أعضاء هيئة التدريس، وكذلك منصة لمجلة إلكترونية خاصة بقسم النبات بكلية العلوم، إضافة إلى بث قنوات تعليمية علي اليوتيوب، وتفعيل منصة التحصيل الإلكتروني للمصروفات الجامعية من خلال خدمة فوري.