افتتاح المكتبة المركزية بجامعة سوهاج الجديدة

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، ظهر اليوم، المكتبة المركزية لأول مرة بالحرم الجامعي الجديد، لخدمة العملية التعليمية والبحثية للطلاب والخريجين.





جاء ذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد والدكتور أحمد سليمان نائبا رئيس الجامعة، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور ماهر عبدالخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور احمد جلال امين الجامعة المساعد، وهيام عبدالعزيز مدير عام المكتبات، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.





وقال رئيس الجامعة إن المكتبة تعتبر إضافة علمية كبيرة للجامعة ولجميع منتسبيها، موضحًا أنها تخدم شريحة كبرى من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة، وتهدف إلى تشجيع الطلاب للاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعى الثقافى لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعى، موجهًا شكر لكل الجهود التي أسفرت عن هذا العمل الكبير.





وآوضحت هيام عبد العزيز، أن المكتبة تتكون من قاعة اطلاع كبرى تضم ثلاثة أقسام رئيسية للكتب والدوريات والرسائل العلمية، بالإضافة إلى عدد من القاعات الملحقة بها متمثلة في قاعة للأنترنت وأخرى للإستذكار وثالثة للتدريب، موضحة أن المكتبة تحتوي على ١٧٥٧ كتابا منهم ١٤٧٠ كتابا اهداء، و ٢٦٤٨ رسالة علمية منها ٧٩٩ رسالة دكتوراة، و١٨٤٩ رسالة ماجستير.





وأضافت أن المكتبة لها مدخلين رئيسين مزودين بكود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك تم مراعاة ظاهرة التباعد الاجتماعي بين مرتادي المكتبة أثناء توزيع الأثاث كإجراء احترازي ضد فيروس كرونا المستجد.





وعلى هامش الافتتاح قام رئيس الجامعة بتكريم القائمين على إنشاء وتأثيث المكتبة، وعرض فيلم تسجيلي يوثق مراحل الإنشاء منذ استلام المكان حتى الإنتهاء من التجهيزات وافتتاحها رسميًا أمام الجمهور.



