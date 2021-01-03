هدد بأفعال إجرامية.. اعتقال بريطاني بعد مواجهة صعبة 8 ساعات

اعتقلت شرطة لندن، رجلًا بعد مواجهة صعبة استمرت لمدة 8 ساعات، حيث تم إجلاء السكان من منازلهم وتطويق المكان الواقع بالقرب من برج شارد الواقع في جنوب العاصمة.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم استدعاء الضباط إلى الشقة الواقعة في شارع جريت دوفر، ساوثوارك، جنوب لندن، بعد ورود تقارير عن إزعاج في العقار.





وحسب الصحيفة البريطانية، اعتقل الضباط، الرجل للاشتباه في افتعاله شجارا وتهديدا بارتكاب أفعال إجرامية جنائية، إلا أنه لا يزال رهن الاحتجاز ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.





وخلال المواجهة، طوقت قوات الأمن أجزاء من شارع جريت دوفر وشارع تابارد بعد أن رفض الرجل مغادرة الشقة، مما أدى إلى انتشار المزيد من الضباط المسلحين.





كما تم إجلاء العديد من السكان من منازلهم كإجراء احترازي، ليتمكنوا في نهاية المطاف من دخول المبنى والقبض على الرجل.